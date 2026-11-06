El hijo de Yahir vende aguacates en la calle y así reaccionan en redes

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Tristán Othón, el hijo del cantante Yahir, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se diera a conocer que sigue vendiendo aguacates en las calles de Hermosillo, Sonora. A sus 28 años, el joven mantiene un perfil alejado de los reflectores y se gana la vida por cuenta propia.

Esta situación despertó opiniones divididas entre los usuarios. Otros se preguntan por qué Yahir no le da un empujón más fuerte, especialmente porque Tristán también compone música y quiere ser DJ. El drama aumentó porque han visto a Yahir en eventos deportivos y artísticos en ocasiones acompañado de su sobrino, Gibrán Zavala, pero no de su propio hijo.

La verdad es que esto no es nuevo. El mismo Yahir ya había contado que su hijo vendía la fruta mientras escribía canciones. Tristán ha atravesado distintas etapas personales, entre ellas problemas de adicciones y un distanciamiento con su padre que ha sido de conocimiento público. Con el tiempo, ambos han hablado sobre los altibajos de su relación familiar.

En redes sociales el juicio no perdonó. Algunos usuarios opinan que no es equitativo que el cantante tenga un nivel de vida tan alto mientras su hijo vende aguacates, sugiriendo que debería ayudarlo a poner un negocio. Otros comentan que Yahir dijo en una entrevista que se cansó de rehabilitarlo y que, como él no quiso, se alejó derrotado.