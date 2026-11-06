Paulina Peña reacciona a la bioserie de Angélica Rivera en Netflix

Entretenimiento

Netflix prepara una bioserie sobre la vida de Angélica Rivera . Lo más impactante del proyecto es que la actriz mexicana será interpretada por su propia hija, Sofía Castro, quien se mostró honrada por haber recibido el papel.

El anuncio generó curiosidad inmediata, especialmente entre quienes compartieron camino con la actriz. Paulina Peña, la hija mayor del expresidente Enrique Peña Nieto, fue abordada por la prensa para conocer su postura sobre esta producción que se prevé estrene el próximo año.

Aunque Paulina se mantuvo cautelosa, confirmó que ya estaba enterada del proyecto e incluso mencionó que había hablado con algunas de las personas involucradas. Ante las cámaras, aseguró que Angélica le había contado sobre la serie, agregó que le da gusto y expresó su deseo de que sea un gran proyecto y que le vaya muy bien.