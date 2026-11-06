Barry Lyndon es la mejor película histórica de la historia según los expertos

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La búsqueda de la película que mejor retrata el pasado terminó con una respuesta clara. El periódico francés Le Figaro organizó un panel con 85 especialistas, entre los que destacan autores, académicos, investigadores, editores y directores de publicaciones históricas, para que seleccionaran sus cinco largometrajes históricos preferidos. El rango de búsqueda fue amplio, desde la Antigüedad hasta el siglo XX.

En este ejercicio no se impuso una regla fija sobre qué significaba el rigor histórico. Cada experto decidió sus propios parámetros; algunos se fijaron en la fidelidad de los diálogos, la ambientación y el vestuario, mientras que otros dieron más peso a las virtudes cinematográficas y al impacto emocional de los relatos.

El podio de los historiadores

El resultado final fue una lista de 183 títulos. Hubo una tendencia clara hacia las historias del siglo XX, especialmente las relacionadas con la Primera y Segunda Guerra Mundial, con la mayoría de las producciones filmadas entre las décadas de 1960 y 1980. Las comedias, por su parte, tuvieron una presencia muy sutil.

En la cima absoluta, con 20 votos, quedó Barry Lyndon, la visión de Stanley Kubrick sobre el siglo XVIII. El director, que a lo largo de cinco décadas realizó solo trece largometrajes navegando por el terror en El resplandor, el drama psicológico en Ojos bien cerrados, la ciencia ficción en 2001: Odisea del espacio y el cine bélico en La patrulla infernal, llevó la técnica al límite en esta adaptación de la obra de William Thackeray. Para lograrlo, Kubrick usó lentes Zeiss diseñadas para misiones de la NASA, lo que le permitió filmar escenas completas usando solo la luz natural de las velas. Este nivel de detalle hizo que los especialistas la consideraran la cumbre del cine de época. Además, el público coincide: en Rotten Tomatoes tiene un 92% de aprobación.

El segundo lugar fue para El ejército de las sombras con 19 votos. Jean-Pierre Melville, quien se unió a las fuerzas de la Francia Libre en Londres en 1942, tardó más de veinte años en adaptar la novela de Joseph Kessel, publicada en Argel en 1943 basándose en testimonios de combatientes. La cinta es un retrato sin sentimentalismos sobre los dilemas morales de la Resistencia francesa durante la ocupación nazi, con actuaciones de Lino Ventura, Jean-Pierre Cassel, Paul Crauchet, Claude Mann, Paul Meurisse y Simone Signoret.

El tercer puesto, con 18 preferencias, se lo llevó la producción de David Lean sobre T.E. Lawrence. Esta epopeya no solo convirtió a Peter O'Toole en una estrella, sino que fue una influencia determinante para Steven Spielberg. La cinta ganó siete premios Oscar y es recordada por los encuadres en el desierto de Freddie Young y la música de Maurice Jarre.

Los puestos restantes y menciones especiales

En la cuarta posición, con 12 menciones, quedó el clásico de Luchino Visconti protagonizado por Alain Delon, Burt Lancaster y Claudia Cardinale. La película detalla el declive de la nobleza siciliana durante la unificación de Italia. Martin Scorsese ha defendido esta obra resaltando el uso del formato 70 mm y el diseño de producción, señalando que todo está hecho para que el espectador asimile el paso del tiempo, cerrando con un baile de casi una hora donde se nota la desaparición de un estilo de vida.

El quinto lugar fue para la adaptación de Patrice Chéreau sobre las pugnas religiosas en la Francia del siglo XVI y la masacre del Día de San Bartolomé. Chéreau y la coguionista Danièle Thompson tardaron cinco años y escribieron nueve versiones del guion para condensar la novela de Alexandre Dumas. El director buscó una estética influenciada por Francis Bacon y Francisco de Goya, definiendo su película como un relato de brutalidad y salvajismo inmediatos, cuya crudeza resonó con fuerza en su momento al coincidir con la cobertura mediática de la guerra en la antigua Yugoslavia.

Finalmente, el panel también mencionó otras producciones sobre la Segunda Guerra Mundial, como La lista de Schindler, Zona de interés, Rescatando al soldado Ryan y La delgada línea roja. En puestos más bajos, empatadas en el octavo lugar, quedaron El nombre de la rosa y Napoleón de Abel Gance, junto a títulos como Pelotón de Oliver Stone y La batalla de Argel de Gillo Pontecorvo.

La neta es que Kubrick siempre encuentra la forma de ganar, hasta cuando se trata de velas y lentes de la NASA. ¿Ustedes creen que Barry Lyndon es tan perfecta o solo es la obsesión de los expertos?