María Alicia Delgado: maquillistas aseguran que la vieron en Televisa un día antes de morir; llevaba semanas hospitalizada

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La actriz María Alicia Delgado falleció el 4 de noviembre a los 77 años. Sobre sus últimos días circulan dos versiones distintas, y el tema ya se comentó en el programa Hoy.

María Alicia Delgado fue una actriz mexicana con más de cuatro décadas de trayectoria en la televisión, muy querida por sus personajes de comedia, series, telenovelas y programas infantiles. Se le recuerda especialmente por sus participaciones en Cero en conducta y Derbez en cuando.

El testimonio de las maquillistas

Galilea Montijo contó durante una emisión de Hoy que las maquillistas del matutino se mostraron sorprendidas al conocer la noticia del fallecimiento. Según la conductora, varias trabajadoras de la televisora aseguraron haber visto a María Alicia en los pasillos de Televisa apenas uno o dos días antes de que muriera.

Según el relato, aseguraron que todavía estaba en los pasillos y que se le veía muy bien. La versión generó interrogantes sobre las circunstancias de sus últimos días.

La realidad médica según Yodi Marcos

Del otro lado está la versión de Yodi Marcos, quien es amiga cercana de la comediante y exesposa de Carlos Bonavides. Ella explicó que María Alicia llevaba aproximadamente tres semanas hospitalizada antes de morir.

De acuerdo con Marcos, la actriz ingresó al centro médico tras presentar fuertes dolores abdominales. Una vez ahí, los doctores detectaron que tenía líquido en el estómago y en uno de sus pulmones. La amiga aseguró que, desde ese ingreso, la actriz ya no volvió a salir del hospital y que su salud se fue deteriorando progresivamente hasta el desenlace final.

Una batalla privada contra el cáncer

Según Marcos, la actriz había sido diagnosticada con un cáncer de páncreas en etapa avanzada. La enfermedad ya había provocado metástasis en otros órganos, afectando específicamente al hígado, los riñones y gran parte del estómago.

Según explicó Yodi Marcos, María Alicia decidió mantener su enfermedad en privado y no quería someterse a quimioterapias ni aceptar ciertos tratamientos médicos.

Las señales de su enfermedad

De acuerdo con sus compañeros, una de sus últimas apariciones en Televisa fue a principios de septiembre, durante la presentación de la quinta temporada de ¿Tú crees?. La actriz Ingrid Martz recordó que durante las grabaciones María Alicia ya presentaba molestias estomacales.

Algunos compañeros notaron que lucía desmejorada y varios preguntaron a producción si se encontraba bien, pero ella prefería mantener su situación de salud en privado y no quería generar preocupación entre sus compañeros.