Karol G aterrizó en México y nos dejó este look cómodo pero con mucho estilo

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Karol G ya está en México para su gira Viajando por el el mundo TropiTour, donde promociona sus álbumes Tropicoqueta y No me arrepiento de sentir tanto. La cantante llegó al aeropuerto de Toluca en su jet privado con un estilo relajado que no dejó pasar desapercibido.

Para el viaje, eligió un abrigo de peluche en color azul bebé que se robó las miradas, el cual combinó con unos jeans baggy con rasgados en las piernas. El toque final fue el calzado: unos tenis ugly con detalles metálicos del modelo Orbit de Bottega Veneta. Estas zapatillas de malla técnica son un hit desde que salieron en 2023 y ya las hemos visto en los clósets de it-girls como Hailey Bieber, Emily Ratajkowski y Kendall Jenner.

Para elevar el look de estrella pop, sumó una gargantilla dorada de Vivienne Westwood, gafas de sol Carrera y un bolso con estampado militar. En cuanto al cabello, llevó unas trenzas boho que seguramente muchas querrán copiar ahora que estamos en otoño.

Por ahora, la colombiana se dirige hacia Monterrey para ofrecer su primera serie de conciertos. Si bien ya sabemos que en el escenario se verá espectacular como una Tropicoqueta, estamos ansiosas por ver qué otros outfits se pone mientras recorre el país.

Sinceramente, el look es un 10 en comodidad y estilo. Logró verse casual sin perder el glamour, y esos tenis Bottega son el sueño de cualquiera. ¿Será que las trenzas boho se vuelven la nueva tendencia oficial de la temporada?