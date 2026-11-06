¡Por fin! Mario Castañeda y René García regresan a Dragon Ball

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Se acabó la incertidumbre para los fans de Dragon Ball en México y Latinoamérica. Crunchyroll confirmó que la versión doblada al español latino de ‘Super Beerus’ estará disponible a partir del 12 de noviembre a las 10 a.m., hora de la Ciudad de México.

Lo mejor de todo es que no nos darán gato por liebre con las voces. Mario Castañeda regresa como Son Goku, René García vuelve como Vegeta, y también están confirmados José Luis Orozco como Beerus y Arturo Castañeda como Whis.

En esta entrega, la paz que quedó tras la batalla contra Majin Buu se termina porque Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta después de millones de años. El tipo es tan peligroso que hasta los Kaiosamas están temblando, ya que puede pulverizar planetas enteros si se llega a levantar la mínima molestia.

La trama arranca cuando Beerus llega a la Tierra intrigado por los rumores de un saiyajin que derrotó al emperador Freezer. Así es como se topa con Goku, iniciando un duelo que escala a una colisión cósmica donde los Guerreros Z se enfrentan a un poder que rompe cualquier límite conocido.

Para los que aman los detalles técnicos, Toei Animation relanzó este arco respetando la visión de Akira Toriyama, pero con animación corregida, secuencias de combate rediseñadas y efectos visuales nuevos. Básicamente, le dieron la calidad que la saga siempre mereció.

¿Siguen siendo los mejores doblajes de la historia o ya es nostalgia? Cuéntennos.