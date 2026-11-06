El chisme completo sobre José Eduardo Derbez, Paola Dalay y la supuesta intervención de Aislinn

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La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay no ha dejado de dar de qué hablar y ahora hay una teoría nueva que está volando en redes sociales. Todo gira en torno a una supuesta traición que habría sido descubierta por Aislinn Derbez, la hermana del actor, durante el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Según lo que circula en TikTok, específicamente en la cuenta @corazonesrotos, Aislinn habría coincidido en el Autódromo Hermanos Rodríguez con Paola Dalay y el futbolista César Romo. La versión dice que la actriz notó que había demasiada cercanía entre la influencer y el deportista, y que decidió contarle todo a su hermano. La versión añade que José Eduardo habría buscado a Paola para pedirle explicaciones e incluso le habría solicitado regresar a la casa que compartían para conversar.

Esta historia agarró fuerza porque empezaron a circular fotos de Dalay con César Romo en el evento de la Fórmula 1, justo días antes de que la pareja hiciera pública su ruptura. Aquí es donde los internautas se pusieron en modo detective y empezaron a analizar cada detalle para armar el rompecabezas de cuándo terminó realmente la relación.

Uno de los puntos que más ruido hizo fue la ropa de Paola Dalay. Hubo usuarios que compararon las fotos del Autódromo con el video donde ella anunció la separación y notaron que la vestimenta era aparentemente muy similar. Esto dio lugar a especulaciones sobre la posibilidad de que ambos materiales fueran grabados el mismo día, y a la teoría de que José Eduardo habría decidido hacer pública la ruptura para adelantarse a un eventual escándalo por las imágenes con Romo. No obstante, la coincidencia en la vestimenta no permite establecer cuándo se grabó el mensaje.

Además de la ropa, la gente se puso a revisar las interacciones recientes del actor en las publicaciones de la influencer, cuestionando si el tiempo que dicen llevar separados es real o si hubo gato encerrado.

Sin embargo, Paola Dalay ya salió a dar su versión para frenar los rumores de traición. El 2 de noviembre contó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que sí tiene un acercamiento sentimental con César Romo, quien juega en el Raniza FC de la Kings League Américas. Para dejar las cosas claras, explicó que lo conoció después de haber terminado su relación con José Eduardo.

La influencer también precisó que lo suyo con Romo no es un noviazgo formal, sino que se están conociendo y que las cosas están fluyendo bien. Para cerrar el círculo de las sospechas, Dalay aseguró que ya llevaban aproximadamente cinco meses separados cuando finalmente anunciaron la ruptura el domingo 1 de noviembre.

Por su parte, José Eduardo Derbez ha tratado de mantener el perfil bajo y tranquilo. En el pódcast Diablitohigh, el actor insistió en que la relación con la madre de su hija es cordial. Contó que incluso salen a comer y se ríen mucho, destacando que lo más importante es que su hija los ve juntos, felices y contentos.

El intérprete incluso llegó a decir que podrían pasar celebraciones familiares juntos en el futuro, dependiendo de cómo se muevan sus vidas sentimentales. Aunque el internet sigue obsesionado con la idea de que Aislinn fue la que descubrió el romance, hasta ahora es solo una versión de redes sociales. Tanto José Eduardo como Paola sostienen que no hubo infidelidades, que terminaron meses antes del anuncio y que tienen acuerdos claros para criar a su hija.

Según ambos, mantienen acuerdos para compartir la crianza de su hija.