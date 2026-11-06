Call of Duty: Mobile se pone creativo para la gran final de Señal Verdansk

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Call of Duty: Mobile se está preparando para cerrar con todo la Gran Final de Señal Verdansk, su torneo latinoamericano. Para darle más sabor al evento, ocho personajes de diversas marcas se convertirán en Generales de Brigada y entrarán en la acción durante la competencia del 14 de noviembre.

Este movimiento es parte de los festejos por el séptimo aniversario del juego y el aterrizaje de Verdansk en los celulares. Los personajes estarán vinculados a las escuadras formadas por creadores de contenido y jugadores clasificados.

La final no será solo clics desde la casa, ya que combinará la competencia online con una experiencia presencial de gaming, cultura y entretenimiento directamente desde la Ciudad de México. En la parte digital, 100 jugadores clasificados se enfrentarán a distancia, mientras que 25 creadores de contenido armarán sus equipos eligiendo a tres titulares y un jugador de banca.

Todo este ruido viene la mano con el debut de Verdansk en Call of Duty: Mobile, que llega a los dispositivos móviles el 12 de noviembre. Es la primera vez que este mapa tan icónico de Battle Royale se puede jugar en el cel, aterrizando apenas dos días antes de la gran final.

Para los que no puedan caerle al evento presencial, la fiesta se podrá seguir por los canales oficiales de Call of Duty: Mobile LATAM en Facebook, YouTube y TikTok. La idea es que la mezcla de pros, influencers y marcas convierta el cierre del torneo en una verdadera fiesta regional por el estreno de Verdansk.

La verdad es que meter personajes de otras marcas suena a que quieren armar un crossover bien loco. ¿Será que ayudan a ganar o solo vienen a presumir la marca? Ya veremos si el caos vale la pena.