El lineup del Multiverso Nestlé 2026 ya está aquí y trae de todo

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Ya tenemos el cartel completo del Multiverso Nestlé “El Festival” 2026 y, la neta, no saben cómo mezclaron los géneros. El evento, organizado por EXA FM y La Mejor, se va a tomar el Estadio Alfredo Harp Helú este 18 y 19 de noviembre. Esta vez el escenario cambia: la edición pasada se realizó en el Estadio GNP Seguros.

El lineup es una locura porque tienes desde el pop y lo urbano hasta el regional mexicano. Entre los nombres que más ruido hacen están Kenia Os, XAVI y Santos Bravos. Pero ojo, que el toque inesperado lo pone Kid Phenomenon, un grupo japonés que llega a México por primera vez. Si creen que eso es todo, chequen la lista completa porque hay de todo: Lunay, Elena Rose, Sonido Los JRS, Pepe Walker, Plastilina Mosh, Mariana Soane, Mariana Ochoa, Montéz de Durango, Meme del Real, Los Estrambóticos, Los Byby’s, Leonardo Aguilar Lagos, La Casetera, La Sonora Dinamita, La Arrolladora Banda el Limón, Joaquín Coronel, Gris Romero, FIA, Fey, Fama, Eddy DJ, Aranza, DEPOL, De La Ghetto, Calle 24, Charles Ans & Sabino, Cachirula y Loojan, Aarón y su Grupo Ilusión y Alan Arrieta.

Lo mejor de todo es que los boletos son gratis. Para conseguir los suyos, solo hay que estar pendientes de las estaciones de EXA FM 104.9 y La Mejor 97.7, donde van a soltar las dinámicas y los puntos de la CDMX para participar por las entradas.

La verdad es que pasar de La Arrolladora a un grupo de Japón en el mismo festival es un riesgo, pero es precisamente lo que hace que este evento sea tan random y emocionante. ¿A quién irían a ver ustedes?