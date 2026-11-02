Wendy Guevara y Nicola Porcella se avientan al Ring Royale 2

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El Coliseo ya despertó y trae un caos delicioso. Ring Royale II soltó los primeros nombres de quienes se subirán al cuadrilátero en su próxima edición, y la verdad es que el mix de personalidades está para dejar a cualquiera con la boca abierta. Entre los rostros que ya confirmaron aparecen Wendy Guevara y Nicola Porcella, quienes alcanzaron gran popularidad tras su paso por La Casa de los Famosos México, junto a figuras como Óscar Burgos y Ernesto Chavana.

Para los que no estén enterados, Wendy Guevara es una influencer, actriz y cantante trans que saltó a la fama en 2017 tras un video viral y luego creó el canal de YouTube y grupo artístico Las Perdidas. Por otro lado, Nicola Porcella es un actor y exfutbolista peruano que se ganó el apodo de El Novio de México al quedar en segundo lugar en el reality de TelevisaUnivision.

El cartel de los gladiadores modernos

Los organizadores no se fueron con nombres sencillos. A través de sus redes sociales, lanzaron un cartel promocional donde ya se ven las caras de los participantes revelados, pero dejaron varias siluetas oscuras para hacernos sufrir con la incertidumbre de quiénes más se unirán a la pelea.

Además de Wendy y Nicola, el evento contará con rostros muy conocidos del entretenimiento regiomontano como Marcela Mistral, Óscar Burgos y Ernesto Chavana. La lista se pone más ecléctica con la llegada de Marie Claire Harp, Massad Altamimi, Konan Big, Aquivaldo Mosquera, Crista Montes de Oca, Oliver Moreno, Pedro Osuna y Maza Clan. Es una combinación bien rara entre creadores de contenido, celebridades y gente del deporte que ya tiene a todo el mundo preguntándose quién se va a dar con quién.

La intriga de la pelea estelar

Si creías que ya lo habían dicho todo, pues no. El cartel actual es solo un adelanto porque todavía no confirman los combates oficiales. Nadie sabe quién peleará contra quién, así que toca esperar a que suelten los anuncios oficiales para ver si tenemos algún enfrentamiento legendario.

Pero el misterio más grande es la pelea estelar. La organización ya avisó que ese momento, que es el más esperado de toda la cartelera, sigue en secreto. No han soltado ni una pista de quiénes protagonizarán el evento principal, manteniendo la tensión al máximo mientras el resto de los gladiadores se van sumando a la lista.

Boletos y fecha del caos

Si ya tienes ganas de ver estos golpes en vivo, saca la cartera. La venta de boletos arranca el 4 de noviembre. Hasta ahora no han dicho cuánto van a costar las entradas ni cuáles son las zonas disponibles, así que habrá que estar pegados a sus canales oficiales para que no nos ganen el lugar.

El espectáculo está programado para el 14 de marzo en la Arena Monterrey. La imagen del cartel está inspirada en los gladiadores de la antigua Roma.

Honestamente, ver a Wendy y Nicola en un ring es la definición de contenido dorado. ¿Quién creen que termine noqueado primero?