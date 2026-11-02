José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay finalmente rompieron el silencio y confirmaron que decidieron terminar su relación sentimental. La noticia llega después de meses en los que las redes sociales estaban llenas de especulaciones sobre una posible crisis entre el actor y la influencer.

A través de un video, ambos explicaron que la decisión la tomaron desde hace tiempo, pero que no habían encontrado la forma correcta de comunicarlo. José Eduardo aseguró que se separan con mucho amor y respeto, destacando que el cariño de tantos años sigue ahí.

Paola Dalay mencionó que no se sentían preparados para hacer pública la noticia anteriormente, pero que era momento de compartirlo. A pesar de que sus caminos como pareja se separan, dejaron claro que seguirán presentes en la vida de su hija Tessa, quien nació en junio de 2024.

La pareja aclaró que no será extraño verlos juntos en algunas ocasiones, ya que seguirán pendientes de su hija y que sus seguidores todavía podrían encontrarlos compartiendo momentos.

La historia de amor empezó alrededor de 2019, cuando se conocieron por Instagram. Sin embargo, los rumores de ruptura se encendieron hace meses porque seguidores notaron cambios en las fotografías que Paola compartía en sus redes y una menor presencia de la pareja en publicaciones conjuntas. Lo curioso es que en agosto José Eduardo había negado todo y aseguró que su relación seguía sólida.

Al final, aunque no dieron una razón específica de por qué terminó todo, confirmaron que lo mejor es tomar caminos distintos.