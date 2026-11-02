Famosos y motores: así se vivió el GP de México 2026

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El Gran Premio de México 2026 ya está aquí y el Autódromo Hermanos Rodríguez se convirtió en el epicentro de la velocidad. Como era de esperarse, la máxima categoría del deporte motor atrajo a aficionados de distintas partes del país para vivir la fiesta automovilística.

Pero no todo fue ruido de motores, porque el glamour también se hizo presente. Las cámaras no solo estuvieron pendientes de cada curva, sino también de las celebridades y figuras del deporte que fueron a echarse un vistazo. Obviamente, el foco principal fue el piloto mexicano Sergio Pérez, quien se encuentra entre los principales focos de atención.

Entre los invitados que se dejaron ver en la Ciudad de México destaca la banda The Warning, que estuvo presente en el GP de la F1 de la Ciudad de México.