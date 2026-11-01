5 comidas que comes siempre pero cuya historia no conoces

Lifestyle

Hay comidas que pedimos casi en automático, sin detenernos a pensar de dónde vienen o cómo se volvieron tan populares. Algunas nacieron por pura casualidad, otras por necesidad y algunas más se hicieron famosas por incidentes inesperados.

La ensalada Caesar, aunque muchos la asocian con la cocina italiana, tiene sus raíces en México. Se dice que fue creada por el restaurador italiano Caesar Cardini en su restaurante de Tijuana. Esta mezcla de lechuga, parmesano, croutones y aderezo se volvió un éxito gracias a esa combinación tan particular.

Por otro lado, la pizza ya está en casi cualquier rincón del mundo, pero su forma moderna está muy ligada a Nápoles. Lo que empezó como algo sencillo de masa, tomate y pocos ingredientes, terminó convirtiéndose en un universo gastronómico con infinitas variaciones.

Las papas fritas, esas que son imposibles de dejar pasar por ser crujientes y doraditas, se han consolidado como uno de los acompañamientos más reconocidos a nivel global, adaptándose a las versiones de cada país y cocina.

En cuanto a los postres, el helado ahora se encuentra en todas partes, pero durante gran parte de su historia fue un producto exclusivo del lujo. Fue gracias a la evolución de la producción y la llegada de la refrigeración que se volvió accesible para todos.

Finalmente está el chocolate. Hoy lo vemos en dulces y barras, pero sus primeras formas eran bebidas de cacao mucho más amargas que solían mezclarse con especias. La versión dulce que conocemos actualmente apareció mucho después.

La próxima vez que pidas una pizza o te comas un chocolate, recuerda que detrás de esos sabores cotidianos hay historias que pueden ser más interesantes que el plato mismo. Es lo más cool de la comida: cada bocado tiene algo que contar.