Ángela Aguilar y sus inicios: así fue su primera entrevista

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Ángela Aguilar empezó a dar la cara frente al público siendo muy pequeña. Su primera aparición en un concierto ocurrió en octubre, cuando acompañó a su papá, Pepe Aguilar, en el show unplugged de MTV. En esa presentación, la cantante tenía solo 11 años y hizo una impecable interpretación de La chancla que yo tiro.

Solo un mes después de ese momento en MTV, Ángela lanzó su primer disco, que fue una recopilación de éxitos navideños. Para presentar el álbum, dio su primera entrevista donde dejó claro que su gran pasión era la música.

El disco, titulado Navidad con Ángela Aguilar, incluyó temas en español e inglés. El proyecto fue producido por Yamil Rezc y dirigido por el propio Pepe Aguilar. En la entrevista, Ángela dijo que el disco le llegó de su mamá, porque antes de ese proyecto iba a hacer un disco de homenaje a las grandes intérpretes de la música.

La cantante también explicó que le encanta la época navideña porque es muy rico estar en casa y hacer cosas con la familia. Sobre el resultado final del álbum, comentó que quedó padrísimo y destacó que en él interpreta Feliz Navidad.

Fue un comienzo muy lejano a las polémicas románticas y las funas en redes sociales en que se convertiría su vida.