Heidi Klum se pasó de lanza con su disfraz de Halloween 2026

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Heidi Klum volvió a demostrar por qué es la jefa de los disfraces el pasado 31 de octubre. Para este Halloween 2026, la modelo y presentadora alemana se olvidó de las ideas convencionales y se lanzó por una propuesta tan extraña como perturbadora: transformarse en una versión monstruosa de su propia mano.

El atuendo destacó por el uso de prótesis, maquillaje y una caracterización profesional que la hizo lucir como una criatura de terror, específicamente como su propia mano mutilada. La idea fue convertir una parte de su cuerpo en el centro del disfraz, logrando una figura inspirada en una extremidad amputada con un aspecto escalofriante.

Para lograr este efecto, Klum utilizó ilusiones corporales y detalles de terror que llevaron el concepto más allá de un simple vestuario. Se nota que no escatimó en el proceso creativo, ya que sus transformaciones suelen requerir largas sesiones de maquillaje para priorizar el impacto visual.

Cada año la modelo genera muchísima expectativa con sus looks, pues tiene la tradición de interpretar desde personajes fantásticos y figuras de la cultura popular hasta criaturas monstruosas. Con esta apuesta por el terror corporal, reafirmó que para ella el 31 de octubre no se trata solo de elegir ropa, sino de transformar completamente su apariencia para dejar a todos con la boca abierta.

Honestamente, ya no sabemos qué más puede inventar esta mujer para sorprendernos, pero el nivel de compromiso con el horror es admirable. ¿Ustedes se atreverían a usar algo así o les da miedo hasta de verlo?