Natalia Alcocer quedó destrozada tras la salida de Pablo Montero de La Granja VIP

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El romance de La Granja VIP terminó de la peor manera posible para Natalia Alcocer. Pablo Montero fue eliminado el 1 de noviembre tras perder el duelo contra el Mono Osuna, quien se quedó en la competencia gracias a que recibió más votos del público.

La reacción de Natalia fue total: en cuanto supo que Pablo se iba, se derrumbó en el sillón, se tapó la cara y no paró de llorar. Natalia ya no estuvo en el último segmento del programa pues fue a llorar su duelo en la recámara. Adal Ramones dijo al final del show: "Esperemos que Natalia logre superar la eliminación de Pablo Montero".

Lo curioso es que, mientras ella estaba en crisis, Pablo Montero parecía estar en otro canal. Al salir, evitó hablar de Natalia en dos ocasiones distintas. Primero, cuando estaba en el foro con Adal Ramones, evitó hablar de ella cuando Krystal Silva, la otra conductora, le dijo que Natalia era la que más estaba sufriendo su salida.

Después, en el postshow, volvieron a preguntarle por ella y el cantante nuevamente prefirió cambiar el tema para hablar sobre la competencia y las lecciones que se lleva de su estancia en el reality.

Para los que no saben, esta pareja tenía una historia bastante larga. Natalia contó que se conocieron hace 20 años y que Pablo intentó conquistarla en aquel entonces, pero ella lo rechazó porque estaba muy chiquita y ni siquiera era mayor de edad. Sin embargo, el encierro hizo lo suyo: empezaron con coqueteos, abrazos y besos, hasta que formalizaron su noviazgo en vivo frente a Adal Ramones.

La verdad, pasar de un noviazgo televisivo a que te ignoren en la entrevista de salida es un golpe durísimo. ¿Será que el amor solo duró mientras había cámaras de por medio o Pablo simplemente no sabe manejar el drama?