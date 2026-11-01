El paddock club se volvió el nuevo red carpet en el Gran Premio de México

Entretenimiento

Ir a la Fórmula 1 ya no es solo por los coches, ahora es el lugar donde tienes que estar si quieres prestigio. El Gran Premio de México 2026 no fue la excepción y el Autódromo Hermanos Rodríguez se llenó de personalidades que llegaron ya sea como invitados de las escuderías o para disfrutar la carrera desde el paddock club.

Rafael Márquez, el director técnico de la Selección Mexicana, fue de los primeros en llamar la atención. El estratega estuvo presente desde el jueves y hasta platicó con Checo Pérez en el hospitality de Cadillac. Además, el sábado tuvo la tarea de entregarle la llanta a Lewis Hamilton por haberse llevado la pole position.

El deporte dominó la escena. Duilio Davino asistió al pit lane walk el sábado, mientras que Gonzalo Piovi, jugador del Cruz Azul, estuvo en el garaje de Williams. Para el domingo 1 de noviembre, la lista de futbolistas creció con la llegada de Gilberto Mora, Diego Reyes y Kevin Álvarez, además de leyendas como Jorge Campos y Jonathan Dos Santos.

Más que solo deportes

También se vieron caras del mundo del espectáculo y las redes sociales. El domingo 1 de noviembre llegaron actrices como Aislinn Derbez, Zuri Vega y Martha Debayle, junto al cantante Yahir y el youtuber Escorpión Dorado. Por su parte, el clavadista Osmar Olvera estuvo presente desde el sábado.

En la parte administrativa, Francisco Iturbide, presidente de la Liga MX, causó impacto este domingo en el paddock club. Aprovechó la visita para hablar sobre el nuevo Fondo de Solidaridad y las estrategias que buscan para mejorar el desarrollo del futbol mexicano en sus diversas categorías.

Visitas inesperadas

Lo que sí dejó a varios sorprendidos fue ver a Chumel Torres y Loret de Mola en el pitlane el sábado. Resulta curioso que dos de los críticos más fuertes del gobierno actual no hayan tenido problema en asistir a un evento que es, básicamente, el epicentro de la opulencia y el exceso material.

¿Quién creen que fue el invitado más fuera de lugar?