El truco para limpiar los rieles de las ventanas y que queden como nuevos

Lifestyle

A veces nos enfocamos tanto en limpiar las superficies grandes, como las barras de la cocina o los pisos, que dejamos en el olvido los rincones que no vemos a simple vista. Uno de los puntos más críticos son los rieles de las ventanas, donde se acumula polvo, partículas y hollín sin que nos demos cuenta. Esto no solo hace que la casa se vea más oscura y descuidada, sino que la suciedad acumulada puede llegar a maltratar los empaques de goma.

Limpiar estas ranuras puede ser una pesadilla por lo estrechas que son, pero existe un método sencillo para solucionar este problema en unos 10 minutos usando herramientas caseras.

El paso a paso para una limpieza profunda

Primero, es fundamental usar la aspiradora con la boquilla estrecha para quitar el polvo suelto, las migajas y cualquier residuo. Este paso es clave para evitar que, al aplicar los líquidos, la suciedad se convierta en lodo.

En lugar de usar químicos fuertes, lo ideal es optar por ingredientes naturales. Esparce un poco de bicarbonato de sodio en las partes más sucias del riel y después rocía vinagre blanco. La reacción química que se produce ayuda a deshacer la suciedad más difícil sin riesgo de dañar la estructura de la ventana.

Deja que la mezcla actúe durante unos cinco minutos. Después, utiliza un cepillo de dientes viejo para tallar suavemente las esquinas y las ranuras, ya que su tamaño es perfecto para llegar donde un trapo no entra. Si notas que la mugre está muy pegada, puedes apoyarte en un cotonete o en un cuchillo de cocina envuelto en un trapo para las esquinas más complicadas.

Para terminar, retira los residuos con un trapo limpio o papel de cocina. Si quedó algo de bicarbonato, puedes pasar la aspiradora una vez más. Con esto, tus ventanas volverán a abrir y cerrar con total facilidad.

¿Quién más tiene el trauma de limpiar los rieles y terminar con la mano llena de polvo negro?