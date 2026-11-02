Paolita Suárez se une a La Mansión VIP: ¡ya era hora!

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Paola Suárez es oficialmente la sexta participante de La Mansión VIP. Después de que el público pidiera a gritos que entrara a La Casa de los Famosos junto a Wendy Guevara y Karina Torres, la originaria de León, Guanajuato, finalmente se lanza al agua en este proyecto de HotSpanish.

El anuncio llegó con todo el drama: un video donde se ve a la Patas de espaldas, hablando por teléfono y diciendo que está perdida, haciendo un guiño al video que la hizo viral y por el que hoy ella y Wendy Guevara son internacionalmente conocidas. La noticia encendió las redes, y ya la ponen como una de las favoritas para ganar la competencia gracias a su carisma.

El programa arranca el 8 de noviembre y promete ser el caos total. El formato es el clásico encierro 24/7 en una residencia de lujo en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Ahí convivirán 16 celebridades, entre influencers y figuras de la televisión, enfrentando retos y dinámicas mientras el público decide quién se queda y quién se va.

Lo mejor es el botín: quien logre sobrevivir y ganar la contienda se llevará un premio de 2 millones de pesos.

Hasta ahora, la producción ha revelado a seis de los 16 integrantes. Además de Paolita Suárez, la lista incluye a Karely Ruíz, Itatí López, Tony Aguirre, Joao Ferreira y Edwin Mendoza.

Seamos honestos, con Paolita en la casa el chisme está asegurado. ¿Creen que logre ganar esos dos millones o se distraerá en el camino?