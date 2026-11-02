Karely Ruiz desmiente que el éxito de sus lujos sea por santería

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Karely Ruiz no tiene descanso y ahora le toca lidiar con un chisme bastante peculiar. Resulta que una mujer llamada Karlita la Santera afirmó ser la madrina de la modelo y aseguró que Karely recurrió a ella para tener un crecimiento más grande en su fama.

Según Karlita, la influencer llegó a su vida ya siendo famosa, pero que gracias a los trabajos de santería pudo comprar su casa, la de sus papás y varios carros de lujo.

Pero Karely no se quedó callada y dejó claro que todo eso es totalmente falso. La modelo explicó que sus logros son el resultado de años de trabajo en redes sociales, sus colaboraciones y sus apariciones en televisión. Dijo que, si fuera real, se le haría muy mal que la mujer ventilara ese tipo de cosas, pues la gente dejaría de confiar en ella.

Entre lujos y reality shows

Mientras pone fin a este drama místico, Karely también compartió que se siente nerviosa por su próxima participación en la segunda temporada de La Mansión VIP, el reality creado por HotSpanish. Aseguró que es un proyecto que le traerá muchos beneficios y que, al final del día, hay que trabajar para hacer dinero.

Sobre su vida personal, comentó que está tranquila respecto al tiempo que pasará lejos de su hija, Madisson, ya que la pequeña se quedará al cuidado de su padre durante el programa.