Canelo Álvarez pone a vibrar Arabia Saudita con Tito Double P

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Saúl “Canelo” Álvarez volvió a ser el centro de atención en redes sociales tras su entrada en Arabia Saudita. Su entrada fue al ritmo del regional mexicano, con Tito Double P interpretando Dopamina, colaboración que comparte con Peso Pluma.

El momento se volvió viral el sábado, destacando la mezcla entre la presencia del pugilista tapatío y el ritmo de los corridos tumbados. La elección musical convirtió el recorrido de Canelo en uno de los fragmentos más comentados por los usuarios en diversas plataformas digitales.

El tema Dopamina es parte del proyecto musical Dinastía, una producción de Peso Pluma y Tito Double P que ha logrado conectar fuerte con el público joven. La participación de Tito Double P puso el foco en la proyección internacional del género, que ha encontrado espacios más allá de los escenarios musicales, incluidos eventos deportivos de alcance mundial.

La combinación de boxeo y música regional mexicana desató una ola de reacciones entre los fans de ambos artistas y del campeón. Los seguidores compartieron fragmentos de la entrada y comentarios sobre la elección musical.

Tito Double P no se quedó callado y reaccionó en sus redes sociales. El cantante expresó que se siente orgulloso de representar a México y felicitó al boxeador por su participación, escribiendo que viva México y mandando aplausos al campeón, además de agradecerle por todo, llamándolo hermano. Con este detalle, el cantante etiquetó la cuenta oficial de Canelo Álvarez, dejando claro el apoyo entre los dos.

Sinceramente, no hay nada más mexicano que entrar a una pelea con corridos tumbados; es el crossover que no sabíamos que necesitábamos pero que quedó increíble. ¿Qué otra canción creen que hubiera quedado mejor para el Canelo?