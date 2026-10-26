Wendy Guevara regaña a sus fans por tapar el drenaje con toallitas húmedas

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Wendy Guevara volvió a encender las redes sociales tras lanzar un fuerte llamado a sus seguidores en Monterrey, Nuevo León. Durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, la integrante de Las Perdidas expresó su indignación por el uso de toallitas húmedas, asegurando que estos productos han causado graves problemas en el drenaje de la entidad.

La influencer explicó que se enteró de que en San Pedro se han presentado taponamientos, colapso de tuberías y desbordamiento de aguas negras en la vía pública debido a la acumulación de estas toallitas. Por lo mismo, pidió a sus fans que utilicen materiales que se desintegren con el agua y que puedan arrojarse directamente al sanitario.

Wendy no dejó pasar la oportunidad de soltar un comentario ácido sobre la limpieza de la gente de Monterrey y mencionó que Poncho de Nigris siempre cargaba sus toallitas para limpiarse el trasero cuando iban juntos al aeropuerto. Aunque añadió que cada quien puede limpiarse como quiera, señaló que le indigna que las coladeras estén llenas de toallitas húmedas donde se limpian el rabo las señoras recatadas.

Sin embargo, el regaño no salió tan perfecto como quería. Mientras que las autoridades de Monterrey ya habían hecho advertencias similares sobre los daños al drenaje, algunos seguidores saltaron a corregir a la exintegrante de La Casa de los Famosos México. Varios usuarios mencionaron que el problema de las toallitas húmedas que ella citó ocurrió en realidad en Mexicali y no en Nuevo León.

Imagínate querer dar una lección de civismo y que te salgan con que ni la ciudad te sabes. ¿Quién no ha tenido un momento de confusión así en el grupo de WhatsApp?