Faldas con olanes y botas: el combo inspirado en Frida Kahlo para este otoño 2026

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Frida Kahlo no solo dejó un legado artístico impresionante, sino que se convirtió en un ícono de estilo global. Su impacto es tan fuerte que diseñadores como Jean Paul Gaultier y Riccardo Tisci para Givenchy la llegaron a tomar como inspiración. Más allá de sus pinturas, su elección estética de usar faldas largas con olanes es la base de una tendencia que regresa con todo para el otoño 2026, pero con un giro moderno: el uso de botas.

Para entender de dónde viene esto, basta mirar el archivo de la artista. En 1931, posó junto a Diego Rivera luciendo una de estas faldas amplias combinadas con una blusa de manga corta, cuello cuadrado y una gargantilla gruesa. Aunque Frida también experimentaba con looks andróginos y pantalones, las faldas con olanes eran de sus prendas favoritas. Esta esencia quedó inmortalizada en 1937, cuando Toni Frisell capturó para Vogue imágenes de ella con una falda larga blanca, blusa azul de cuello alto con lunares y un chal rojo. Esa propuesta sigue siendo un acierto total y la base para armar los looks actuales.

El contraste entre lo romántico y lo rudo

Si quieres que tu look destaque del resto, la vía más rápida es apostar por los zapatos contrastantes. Las faldas largas con olanes tienen una vibra romántica, por lo que son la pareja ideal para unas botas grunge. Para quienes buscan algo más formal, la recomendación es armar el conjunto con una camisa blanca y un blazer. Ahora, si el plan es más casual, lo mejor es irse por camisetas gráficas y chamarras de piel. Es ese choque de estilos lo que hace que el outfit no se vea aburrido.

Para quienes prefieren un impacto visual fuerte pero con una interpretación más clásica, las botas puntiagudas son la opción. Este calzado fue tendencia en los años 90 y a principios de los 2000 cuando se usaban mucho con faldas, lo que hace que el combo sea prácticamente atemporal. El truco para que la falda y las botas trabajen en armonía y no se peleen entre sí es que ambos elementos sean del mismo color.

Vibras retro y raíces mexicanas

La moda de los años 70 también tiene su lugar en esta tendencia. Así como regresaron los pantalones y blusas acampanadas, las botas slouchy —esas que quedan holgadas— han vuelto a ser favoritas de casas como Balenciaga y Alberta Ferretti. Los dobleces naturales de este calzado encajan perfecto con el volumen de los olanes de la falda, logrando una imagen cohesiva y muy setentera.

Por otro lado, se puede rendir homenaje al orgullo por las raíces mexicanas que Frida siempre mostró en su apariencia y en su amor por el color. Para lograr este look, se propone utilizar faldas largas con olanes en tonos vibrantes como azul, verde o rosa, y cerrar el conjunto con unas botas vaqueras en color blanco.

Comodidad y versatilidad en el calzado

Si buscas una opción que lo resuelva todo, las botas negras de tacón cuadrado son el aliado ideal. Son perfectas para empezar a estilar prendas nuevas en el armario y funcionan increíble con las faldas largas con olanes. Lo mejor de esta combinación es su versatilidad, ya que permite jugar con blusas elegantes que tengan lazo en el cuello o aventurarse con estampados más atrevidos, como el de cebra o leopardo.

Finalmente, si la prioridad es la comodidad, tal como buscaba Frida en sus imágenes de archivo con sus camisas holgadas y blusas, la clave está en elegir un diseño de falda amplio y acampanado que permita mucho movimiento. Para darle más fuerza a este look relajado, se sugiere combinar la prenda con un suéter tejido y botas de punta cuadrada. Solo hace falta seguir el ejemplo de Kahlo y expresarse libremente a través de estas piezas.

¿Te atreves a mezclar el romanticismo de los olanes con unas botas rudas o prefieres irte por lo clásico?