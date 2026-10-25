Pimpinela presenta su gira Leyendas

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El dúo argentino Pimpinela, conformado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, presentó oficialmente su nuevo show y gira internacional titulada Leyendas.

Durante una conferencia de prensa, los artistas dieron los detalles de esta producción con la que festejan más de 40 años de carrera artística. Además, aprovecharon el encuentro con los medios para resaltar el vínculo tan especial que tienen con el público mexicano.

La verdad es que nadie hace el drama musical como ellos, así que ya queremos ver cómo se luce esta producción en vivo. ¿Quién más está listo para cantar estas canciones a todo pulmón?