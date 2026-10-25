Angelique Boyer se quiere volver vampira y presume sus dotes musicales

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Angelique Boyer tiene antojo de colmillos. Cuando le preguntaron sobre qué tipo de personajes le gustaría interpretar en el futuro, la actriz confesó que tiene el deseo de convertirse en vampira.

Pero no es lo único que ha estado haciendo. La actriz también dejó claro que no canta nada mal después de interpretar un tema de Ha*Ash, lo que dejó a muchos preguntándose si decidirá retomar su faceta como cantante o si cambiará la actuación por los micrófonos.

Por otro lado, Angelique volvió a dar nostalgia con un cambio radical de look que recordó inmediatamente a Victoria Paz, el personaje que interpretó en la telenovela Rebelde.

En el terreno de los idiomas, en una entrevista publicada en redes dice frases icónicas de su personaje en Teresa, pero hablando en francés. El clip no pasó desapercibido para Sebastián Rulli, quien reaccionó con un mensaje breve al escucharla.

Hablando de Rulli, la pareja de actores fue vista caminando muy contenta por las calles de Polanco junto a algunos amigos. Esto sucedió después de que el actor revelara que habían hecho algunas pausas en su relación.

La verdad es que Angelique siempre tiene algo nuevo para sorprendernos, ya sea con un idioma, un look o un deseo gótico. ¿Se imaginan a Angelique en una serie de vampiros? Le quedaría increíble.