Galilea Montijo se pone bótox en vivo y la gente no perdona

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Galilea Montijo dejó a todos con el ojo cuadrado al someterse a una aplicación de bótox durante la transmisión en vivo de su programa. La conductora se tomó el momento con humor y bromeó diciendo que la doctora le seguía desenchuecando la boca mientras recibía las inyecciones.

La especialista encargada explicó que la toxina botulínica no sirve solo para verse mejor, sino que ayuda a relajar músculos específicos, lo que mejora la circulación y el funcionamiento muscular. Según la doctora, este tratamiento puede usarse incluso para combatir las migrañas y aplicarse en zonas como el cuello, las axilas, las manos y los pies.

Sobre los resultados, la doctora aclaró que los efectos empiezan a notarse entre cuatro y seis días después de la aplicación. También mencionó que, en músculos grandes, el beneficio es tanto estético como funcional.

Sin embargo, no todo fue risas. En redes sociales se armó el revuelo y varios usuarios criticaron a la conductora por hacerse el procedimiento durante el programa, lanzándole comentarios como que ya dejara de ponerse cosas.

Para los que no saben, la toxina botulínica es una neurotoxina que debilita los músculos al afectar los nervios. Aunque comúnmente le decimos bótox a todo, esa es en realidad una marca comercial y no todas las aplicaciones pertenecen a ella.

Sinceramente, hacérselo en vivo es otro nivel de confianza, pero el internet no tiene piedad con nada. ¿Ustedes se animarían a picarse la cara frente a miles de personas?