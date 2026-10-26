Gabriel Soto reacciona al estado de salud de Laura Bozzo y el pleito por los 2 millones

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Laura Bozzo se encuentra hospitalizada en la Ciudad de México. Aunque no hay detalles oficiales, los últimos reportes la describen como grave pero estable. La presentadora fue sometida a una cirugía de emergencia el 13 de octubre en Acapulco, Guerrero, y después la trasladaron al Hospital General de México.

Según documentos médicos a los que tuvo acceso el programa "Venga la Alegría", la conductora habría sufrido un choque séptico, además de ser diagnosticada con hipertensión pulmonar y permanecer intubada. Mientras su familia no ha dado declaraciones, la situación ha revivido el drama legal que tiene con el actor Gabriel Soto.

Resulta que Bozzo le debe una millonaria indemnización al actor tras perder un proceso legal que empezó hace cinco años. Todo el relajo inició en 2020, cuando la conductora lanzó críticas fuertes contra Soto e Irina Baeva, mencionando el escándalo por una supuesta infidelidad en el matrimonio de Soto con Geraldine Bazán. El actor y su pareja de aquel entonces la demandaron por daño moral y difamación, argumentando que había afectado su reputación.

Después de una batalla legal intensa, Bozzo perdió un amparo definitivo y fue sentenciada a pagar poco más de dos millones de pesos. Por su parte, Irina Baeva anunció que se apartaría del proceso tras llegar a acuerdos con la defensa.

Cuando cuestionaron a Gabriel Soto sobre la salud de Bozzo y si perdonaría la deuda, el actor fue muy diplomático. Negó que el dinero fuera el motivo de la hospitalización y explicó que él ya la perdonó desde que ella pidió perdón, pues lo que buscaba era respeto entre los medios y los actores como seres humanos.

Sin embargo, que Soto sea buena gente no significa que el cheque se haya cancelado. El actor puntualizó que el tema del pago sigue bajo el criterio de sus abogados. Básicamente, él ya no guarda rencor, pero la deuda sigue ahí.

¿Será que el dinero se recupera o ya quedó en el olvido con todo este caos?