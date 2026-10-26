Anahí se lanza con un look legendario en ¿Quién es la Máscara?

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Anahí decidió no pasar desapercibida en el tercer capítulo de ¿Quién es la Máscara? 2026. La cantante compartió en sus redes sociales el look completo que utilizó para el tercer capítulo del programa, donde se integró como parte del panel de expertos hace tres temporadas.

Se trata de un vestido negro elegante y llamativo que destaca por sus detalles en pedrería. Lo más impactante de la prenda es un diseño que muestra a ángeles cazando a un gran dragón rojo, el cual cubre casi todo el atuendo. Para no quitarle protagonismo a la pieza, que además es escotada, Anahí llevó el cabello lacio con ondas ligeras al final.

Para cerrar el estilo, sumó accesorios en color plata, incluyendo anillos, pulseras y un collar. Este look se suma a la trayectoria de la cantante en el programa, donde ha destacado tanto por su sentido de la moda como por su intuición para adivinar a las personalidades ocultas.

El tercer capítulo del programa presentará a los últimos seis personajes en el escenario, además de las ocurrencias de los investigadores. La octava temporada se emite los domingos a las 8:30 p.m. por Las Estrellas.

Sinceramente, Anahí no se anda con juegos y se llevó todo el spotlight con ese dragón. ¿Será que el look le dio superpoderes para adivinar a todos los concursantes?