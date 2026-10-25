Dalilah Polanco y Mar Contreras: del pleito por la limpieza a ser rivales en la tele

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Ni el tiempo ni los guiones han podido borrar la chispa entre Dalilah Polanco y Mar Contreras. Aunque ahora comparten pantalla en Tierra de amor y coraje, la realidad es que no tienen una relación, según confesó la propia Mar cuando se anunció que trabajarían juntas.

El drama empezó en un reality show donde ambas sacaron su lado más controlador. Resulta que las dos querían mandar en la comida y la limpieza de la casa, lo que provocó que durante cuatro semanas pasaran de darse consejos a lanzarse reclamos y terminar en una confrontación total.

El punto máximo de tensión llegó en la cena de nominados del 21 de agosto de 2025. Ahí, Mar Contreras le soltó a Dalilah que ella le ganaba en el arte de controlar las situaciones y hasta le dijo que esperaba que sus hijos no la vieran así porque sentiría que la estaba regando.

Dalilah Polanco no se quedó callada y le respondió que Mar era igual que ella, asegurando que su sonrisa nerviosa siempre la delata. La pelea subió de tono cuando Dalilah admitió que es neurótica con las cosas de su hogar, pero dejó claro que considera que Mar es todavía peor.

Lo más irónico es que el destino las puso juntas en el melodrama Tierra de amor y coraje, donde la ficción imita a la realidad. En la historia, Polanco interpreta a Jovita, una mujer bondadosa, mientras que Contreras hace de Estrella Barrios, un personaje ambicioso y sin escrúpulos.

O sea que, básicamente, el casting fue perfecto para que sigan sacando chispas, aunque sea siguiendo el guion. ¿Será que el set de grabación aguanta tanta tensión o alguien va a terminar reclamando quién limpió el camerino?