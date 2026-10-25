El glow up de Mariana Ochoa: así lucía en La Onda Vaselina hace décadas

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En 1989, cuando Mariana Ochoa tenía 11 años, las páginas de TVyNovelas presentaron a La Onda Vaselina, el grupo infantil creado por Julissa que más tarde se convertiría en el fenómeno conocido como OV7.

En aquel entonces, describían a Mariana como alguien con una gracia sensacional que, pese a su corta edad, ya se movía en el cine, el teatro y la televisión. El grupo nació del éxito de una temporada teatral de Vaselina 89, la cual Julissa tradujo y protagonizó antes de decidir montarla con nuevos talentos infantiles. El debut oficial de la agrupación fue el 30 de abril de 1989 en Siempre en domingo.

Además de Mariana, en esos primeros registros aparecía Daniel Vázquez, quien a los 13 años era visto como el más serio y con mayor fuerza interpretativa del equipo. También formaban parte de la historia nombres como Rodrigo Álvarez, Luis Garcia, Ariatna Martínez y Anna Borras, aunque ellos no llegaron a integrar OV7.

Por otro lado, sí estaban presentes M’Balia Marichal, Erika Zaba, Oscar Schwebel y Ari Borovoy. Poco después se sumarían Lidia Ávila y Kalimba, este último cuando grabaron su disco grupero.

Para el año 2000, los integrantes decidieron independizarse de Julissa y lanzaron OV7, logrando un éxito masivo hasta que se separaron en 2003. Aunque regresaron en 2020, en 2023 se despidieron definitivamente con una gira por sus 30 años de trayectoria, la cual se había pospuesto por la pandemia de Covid.

Lo más reciente es que Mariana Ochoa volvió a estar en boca de todos en 2026 al ganar la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, aprovechando el momento para impulsar su carrera como solista.