Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez adoptan a un nuevo perrito

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Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez tienen un nuevo integrante en la familia. A través de sus redes sociales, la cantante y actriz presentó a Kobe, un perrito Goldendoodle de cuatro años que ahora forma parte de la familia.

La decisión llegó después de más de tres años de haber perdido a su mascota Fiona. Alessandra compartió que, tras pensarlo mucho, se animaron a dar amor y cuidados a un animalito que lo necesitaba.

Lamentablemente, la historia de Kobe no empezó muy bien. El perrito fue abandonado por su familia anterior porque ya no podían cuidarlo. Además, Alessandra señaló que desde que llegó al hogar han notado señales que podrían estar relacionadas con experiencias de trauma, maltrato y abandono. ¡Qué coraje que pasen estas cosas!

Una tradición basquetbolista

El nombre de la mascota no fue al azar, ya que sigue una tradición familiar. Antes tuvieron dos Golden Retriever llamados Shaq y Jordan, en honor a Shaquille O’Neal y Michael Jordan. Para cerrar el círculo de leyendas del basquetbol, esta vez eligieron Kobe en honor al jugador Kobe Bryant.

Su hija, Aitana, prefiere que el nombre se escriba Coby.

Con este gesto, la familia Derbez-Rosaldo busca darle una nueva oportunidad a un animal que necesita afecto, recordando a sus seguidores la gran responsabilidad que implica tener una mascota. El mensaje final para el nuevo integrante fue claro: en su casa nunca le faltarán caricias, cuidados y amor infinito.

¿Y ustedes? ¿Son más de adoptar o de buscar razas específicas?