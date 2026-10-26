Enrique Guzmán causa revuelo por su nuevo rostro: ¿retoque o exceso de maquillaje?

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Enrique Guzmán se volvió el centro de todas las miradas y comentarios tras presentarse en un encuentro con medios de comunicación. El motivo fue su rostro, que lucía rejuvenecido y notablemente rígido, despertando una ola de especulaciones sobre si se sometió a un procedimiento estético reciente.

El cantante no ayudó a calmar los rumores, ya que al ser cuestionado por los reporteros sobre una posible cirugía plástica, respondió con ironía que se había estirado todo. Esta frase fue interpretada como una posible confirmación indirecta de intervenciones en el rostro.

El debate en redes sociales

La noticia voló en Facebook y X, donde empezaron a circular videos e imágenes de su participación. Los usuarios no tardaron en notar que su cara se veía muy distinta a la de sus apariciones públicas anteriores, concentrando las críticas en la falta de movilidad y la rigidez de sus rasgos.

Hubo quienes fueron directos y compararon su rostro con una máscara o incluso con un disfraz de Halloween. Algunos internautas consideraron que el resultado fue excesivo, cuestionando que el intérprete buscara modificar su imagen a una edad avanzada, enfocándose en que su piel se veía poco natural.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con el juicio rápido. Una parte del público defendió que el cambio visual pudo ser el resultado de una caracterización desafortunada. Argumentaron que la combinación de maquillaje de alta cobertura, la iluminación frontal de televisión y los filtros de cámara pudieron acentuar sombras y tensiones que no se notarían en persona.

Teorías sobre hilos tensores y el maquillaje

Aunque no existe una confirmación médica ni oficial sobre una operación específica, en redes sociales se empezó a hablar mucho de los hilos tensores. Los usuarios mencionaron este tratamiento debido al efecto de tensión que observaron en el rostro del cantante. Ese tipo de tratamiento busca elevar zonas del rostro sin necesidad de una cirugía convencional.

Por su parte, el propio Guzmán reconoció que llevaba demasiado maquillaje durante el evento. Esta declaración abrió otra línea de interpretación, sugiriendo que el aspecto rígido era más un problema de cosmética que de bisturí, aunque la falta de información concreta dejó la discusión en el terreno de las especulaciones.

Un sector de sus seguidores pidió respeto y pidió evitar las burlas, recordando que el envejecimiento es parte de la vida de cualquier artista que ha pasado décadas bajo los reflectores. Hubo quienes criticaron que el aspecto físico del cantante fuera el tema principal de conversación, dejando de lado su trayectoria musical.

Una contradicción que no escapó al público

La polémica tomó más fuerza debido al historial de Guzmán. Los usuarios señalaron que el cantante ya había cuestionado en el pasado los cambios estéticos de personas cercanas a él, lo que para muchos resultó en una contradicción evidente frente a las sospechas que ahora rodean su propia imagen.

Este episodio ocurrió mientras el artista participa en la gira La Despedida junto a Angélica María. Ambos son figuras fundamentales de la música popular mexicana desde la segunda mitad del siglo XX, habiendo marcado la época del rock and roll en el país con canciones de difusión masiva y adaptaciones de influencias estadounidenses y europeas.

A pesar de todo el ruido en redes, Enrique Guzmán mantuvo silencio sobre cualquier procedimiento específico. No detalló si se realizó una cirugía, un tratamiento no invasivo o cualquier otra intervención, dejando en el aire si su comentario sobre estirarse todo fue una broma o la verdad. Mientras no haya una aclaración, el público seguirá comparando sus videos actuales con fotografías de años pasados.

¿Sinceramente, quién no ha intentado un truco raro de maquillaje que terminó siendo un desastre?