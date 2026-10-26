Aleks Syntek rompe el silencio sobre su crisis en el concierto del 15 de septiembre

Entretenimiento

Aleks Syntek reapareció en Instagram para dar la cara sobre el escándalo que se armó durante su presentación del 15 de septiembre. El cantante contó que lo que pasó fue el resultado de un cuadro severo de ansiedad, mezclado con episodios de ira y hartazgo acumulado, razón por la cual decidió buscar ayuda profesional.

Según Syntek, los especialistas que lo atendieron determinaron que la única opción para tratar su condición era internarlo en una clínica de salud mental por seis meses. El músico rechazó la propuesta por considerarla una locura totalmente excesiva y optó por buscar un psicólogo que, según le dijeron, había ayudado a muchas personas.

Lo curioso es que el profesional elegido fue Fernando Núñez, quien se hizo famoso por un meme viral donde se negaba a pagar unos cigarros. Le mencionaron que Núñez había estado en la cárcel y había tenido problemas de drogas anteriormente. Por su parte, Fernando Núñez señaló que él era la persona indicada para el caso porque sabe lo que es ser juzgado sin que los demás conozcan la historia detrás de los eventos de su vida.

Syntek asegura que este tratamiento ha dado resultados positivos, que ya recobró su estabilidad emocional y que se encuentra trabajando en música nueva. Para cerrar este capítulo y explicar a detalle qué pasó antes, durante y después del 15 de septiembre, lanzará un video en YouTube el 26 de octubre.

El cantante no dio más detalles y espera que los interesados se informen a través del video que publicará el 26 de octubre.