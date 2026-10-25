Eden Muñoz hace historia y es el compositor con más premios de la SACM

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Eden Muñoz hizo historia en la música mexicana. El cantautor recibió su Sebastiana número 17 el miércoles 21 de octubre en el Centro Cultural Roberto Cantoral, en la Ciudad de México, convirtiéndose así en el compositor que más veces ha ganado la presea Éxito SACM.

Este premio llegó gracias a la canción Lejos Estamos Mejor, que forma parte de su álbum Piedras a la Luna. El tema fue un hitazo en 2025, logrando conectar cañón con la gente y posicionándose como uno de los himnos del desamor más coreados de su etapa actual.

La canción no solo pegó en la calle, sino que los números respaldan el éxito. Su videoclip oficial superó los seis millones de reproducciones en YouTube durante las primeras semanas y alcanzó el puesto 17 en las tendencias globales de música de esa plataforma. Además, Monitor Latino la reconoció como Hot Song General por su impacto tanto en México como en Estados Unidos, mientras que en Spotify consiguió presencia en múltiples playlists de música mexicana.

Para quienes no sepan qué onda con el premio, la Sebastiana es una escultura creada por el artista Sebastián. La Sociedad de Autores y Compositores de México la entrega cada año a los autores de las 12 canciones que tuvieron mayor impacto comercial y popularidad el año anterior, evaluando su desempeño en radio, televisión, ventas físicas y plataformas digitales.

Con este logro, Eden Muñoz no solo suma un trofeo más a la vitrina, sino que establece una marca histórica que reafirma que su nombre es una de las firmas autorales más importantes de la música mexicana.