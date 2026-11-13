Wendy Guevara quiere ley para castigar a contadores negligentes

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Wendy Guevara propuso que exista una ley para sancionar a los contadores que no cumplan con las obligaciones fiscales de sus clientes. La idea surge porque la influencer tuvo problemas con el SAT y asegura que todo fue por la irresponsabilidad de la persona que llevaba sus cuentas.

Wendy contó que confió en su contador y creía que cumplía con todas las obligaciones ante el SAT. Sin embargo, el profesional no pagó lo que correspondía, por lo que ella tuvo que enfrentar los problemas fiscales por su cuenta y dar la cara.

Por eso, opina que debería existir una ley donde las autoridades adviertan que, si el contador no pone las cosas en regla, el afectado es el cliente.

El drama de Kimberly la Más Preciosa

En una situación similar, pero con un giro distinto, Kimberly la Más Preciosa también ha estado en problemas fiscales. Ella reveló que el SAT le pide cuatro millones de pesos por no cumplir con sus obligaciones.

A diferencia de Wendy, Kimberly admitió que ella misma ignoró sus responsabilidades fiscales. Kimberly reveló que sus cuentas bancarias fueron congeladas y que actualmente busca asesoría legal, aunque confesó que no cuenta con los recursos económicos necesarios en este momento.