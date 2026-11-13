Rafa Mercadante no compra el drama de Kevyn Contreras en La Granja VIP

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Rafa Mercadante soltó todo lo que piensa sobre Kevyn Contreras en La Granja VIP y, spoiler, no es nada bonito. Para Rafa, que el comediante ande diciendo que quiere renunciar al programa porque ya no aguanta el aislamiento es una mentira total. Según él, Contreras solo lo dice para no quedar tan mal si llega a ser eliminado.

En una plática con Manelyk y Kunno, Rafa confesó que ya descifró el juego del Bicolor. De hecho, le dejó claro que si de verdad quiere irse, que lo haga y ya, pero que no se cree el cuento. Para el Granjero, la estrategia de Kevyn es básicamente dar lástima.

Estrategias y sorpresas

Rafa también admitió que ya no le caen mal Manelyk y Kunno, y siente que la salida de Azalia ayudó a que sus estrategias mejoraran. Sobre el rumbo de la competencia, Mercadante confesó que se quedó muy sorprendido cuando supo que el público eligió a Kevyn para ir al Duelo de Nominación, pues él tenía la idea de que la gente lo apoyaba.

El lado de Kevyn

Por su parte, Kevyn Contreras ha dado sus razones para querer salir de la competencia. Asegura que estar aislado de su familia ya le resulta desgastante y que extraña demasiado dar shows. Además, confesó que los conflictos con sus compañeros lo tienen agotado, sin dejar de lado los problemas que ha tenido con la Bebeshita por su romance fallido.