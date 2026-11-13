Natalia Alcocer y Pablo Montero planean su reencuentro tras La Granja VIP

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Natalia Alcocer y Pablo Montero se verán esta semana después de pasar varios días separados. Según reveló el periodista Gerardo Escareño a través de Vaya Vaya, ambos dejaron entrever el reencuentro en sus historias de Instagram.

La actriz publicó una historia dirigida al cantante donde le escribió que lo extrañaba y que estaba contando los días para el encuentro. Por su parte, Montero respondió reposteando el mensaje y asegurando que por fin se verían esta semana, agregando que él también la extrañaba y acompañando el texto con emojis de flores. Este intercambio confirma que el noviazgo que formalizaron durante la competencia de TV Azteca sigue firme, pues mantienen comunicación constante a pesar de la distancia física.

La ausencia de Montero en la salida

Pablo Montero tampoco estuvo presente cuando Natalia Alcocer abandonó la competencia. El cantante tuvo que dar explicaciones sobre su ausencia, revelando que fue Michael, la expareja de la actriz, quien se encargó de recibirla al salir. Según Montero, él no pudo asistir porque estaba cuidando a las tres hijas de Natalia en ese momento.

El actor y cantante afirmó que respeta totalmente esa decisión, ya que se tomó pensando en el bienestar y cuidado de las menores. Esta aclaración llegó después de que se supiera que Montero no estuvo en un momento crítico para la actriz, quien dejó el programa en un estado emocional sensible.

Salud mental y advertencias contractuales

La salida de Natalia Alcocer el domingo 8 de noviembre no fue sencilla. La actriz pidió abandonar la segunda temporada de La Granja VIP durante la gala de eliminación, la cual era conducida por Adal Ramones. En ese momento, el presentador tuvo que advertirle sobre las consecuencias contractuales que implicaba dejar la competencia antes de que terminara el tiempo establecido.

Alcocer dejó claro que su prioridad era atender su salud mental para convertirse en una mujer fuerte y que sus seguidores y su gente pudieran sentirse orgullosos. El proceso de salida estuvo marcado por el llanto y la necesidad explícita de priorizar su bienestar emocional. Actualmente, la actriz se encuentra enfocada en reconstruir su rutina familiar, un proceso que ella misma vinculó con el reencuentro con sus hijas.

Crisis y apoyo incondicional

Antes de abandonar la casa, Natalia vivió momentos muy tensos. Protagonizó al menos dos episodios de crisis: uno provocado por los celos hacia Montero debido a la cercanía del cantante con otras participantes, y otro episodio de llanto prolongado. Este último fue tan intenso que la producción del programa tuvo que subir el volumen de la música para intentar disimular lo que estaba pasando en la casa.

Frente a esto, Pablo Montero, quien había sido eliminado la semana anterior a la de Natalia, utilizó sus redes sociales para respaldarla. Publicó un video donde expresó que amaba que ella se hubiera priorizado y que su decisión estuviera basada en sus propios deseos. En ese mensaje también adelantó que se verían pronto y le reiteró su apoyo.

Mientras la pareja organiza su cita, La Granja VIP llega a su etapa final con nueve participantes activos, luego de que la semana pasada se registrara una doble salida. Aunque Montero y Alcocer siguen la competencia desde afuera, todavía no han compartido imágenes del encuentro ni han revelado la fecha o el lugar exacto donde se verán, aunque se espera que publiquen los registros una vez que suceda.