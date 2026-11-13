Masad Altamimi desmiente pelea contra Aldo de Nigris: no hay contrato

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El drama se armó el 12 de noviembre cuando la cuenta oficial del Ring Royale 2 lanzó un video hecho con inteligencia artificial. En el clip, Masad Altamimi aparece como un gladiador romano en un coliseo junto a su supuesto rival: Aldo de Nigris.

Los fans de Aldo se emocionaron y dieron por descontado el triunfo del ganador de La Casa de los Famosos 3.

Sin embargo, la emoción duró poco. Horas más tarde, Masad Altamimi salió al quite para negar que la pelea esté cerrada. El peleador explicó que lo que Poncho de Nigris anunció probablemente fue producto de una confusión y pidió tiempo para aclarar todo con su mánager.

Para rematar, Masad soltó la bomba de que no ha firmado ningún contrato porque tiene otra oferta con una empresa diferente.

Habrá que ver si al final se ponen de acuerdo. ¿Ustedes a quién le van en este chisme?