Ganadores de los Latin Grammy 2026: Rosalía, Karol G y Milo J arrasan en Las Vegas

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La ceremonia de los Latin Grammy 2026 se llevó a cabo en Las Vegas bajo la conducción de Roselyn Sánchez. El evento reunió a figuras pesadas de la industria como J Balvin, Daddy Yankee y Lila Downs para celebrar los logros musicales del año. En cuanto a las nominaciones, el productor y compositor Edgar Barrera fue quien más destacó al liderar la lista con 10 categorías, seguido por Rosalía y el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes sumaron siete nominaciones cada uno.

La categoría de Álbum del Año fue la que más ruido generó, principalmente porque contó con cinco proyectos femeninos compitiendo. Al final, la ganadora fue Rosalía con su trabajo LUX (complete works). En esta misma competencia quedaron fuera proyectos de Anitta con EQUILIBRIVM, C47RIEL & Paco Amoroso con Free Spirits, Jorge Drexler con Taracá, Silvana Estrada con Vendrán suaves lluvias, Karol G con Tropicoqueta, Mon Laferte con Femme Fatale, Carín León con Muda, Milo J con La vida era más corta y Rawayana con ¿Dónde es el after?

En la categoría de Grabación del Año, el triunfo fue para Milo J con el tema Nos encontramos. En esta competencia también figuraron Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G y Marco Antonio Solís, Mon Laferte, Carín León, Rosalía junto a Yahritza y su esencia, Elena Rose y Loulu Gilberto.

En Canción del Año, la ganadora fue La Perla, de Rosalía featuring Yahritza y su esencia. En la lista de nominados también estuvieron Karol G y Marco Antonio Solís, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Mon Laferte, CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting, Juanes y Vivir Quintana, Santana junto a Becky G, Milo J y Zanna Solifican12.

Daddy Yankee fue nombrado Persona del Año.

En los géneros específicos, Karol G se llevó el premio al Mejor Álbum de Música Urbana con Tropicoqueta, superando a Bad Gyal, J Balvin & Ryan Castro, Beéle y Young Miko. Por otro lado, el Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués fue para Anitta con EQUILIBRIVM, venciendo a Ludom, Luedji Luna, Jenni Mosello y Marina Sena.

En el terreno del pop y rock, Juanes ganó el Mejor Álbum de Pop/Rock con Juanesteban, dejando atrás a Emmanuel Horvilleur, La Vida Bohème, Draco Rosa y Usted Señalemelo. En cuanto a la Mejor Canción de Rock, el premio fue para The Warning con Ego, compitiendo contra Viniloversus, Fito Paez, Draco Rosa y Dillom.

Para la música regional y tropical, Bobby Pulido ganó el Mejor Álbum de Música Tejana con Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo), superando a Raphael, Destiny Navaira, Jay Pérez y Vilax. Eden Muñoz se quedó con el Mejor Álbum de Música Banda por Piedras A La Luna, entre cuyos nominados figuraban Luis Ángel “El Flaco” y Banda Los Recoditos.

En las categorías de salsa y bachata, Luis Enrique ganó el Mejor Álbum de Salsa con El Alma En Clave, superando a Charlie Cruz, Luis Figueroa, Grupo Niche y Nathy Peluso. Techy ganó el Mejor Álbum Merengue/Bachata con Chula, venciendo a Fariana, Manerra, Gabriel Pagán y Covi Quintana.

Otros premios destacados fueron para Aria Vega como Mejor Nuevo Artista y Gonzalo Rubalcaba en el Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz Folklore. En la parte técnica, Rosalía volvió a ganar con LUX (complete works) en la categoría de Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum.

El premio a Compositor del Año fue para Sara Schell, quien trabajó en temas de Kany García, Fonseca, Rawayana, J Balvin y Jay Wheeler. En esta categoría también fueron nominados Edgar Barrera, Iván Gámez, Yoel Henriquez y Jenni Mosello.

Finalmente, en los géneros tropicales y alternativos, Carlos Vives ganó el Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato con El Último Disco Vol. 1. El premio a la Mejor Canción Tropical fue compartido entre Luis Enrique y De La Ghetto con Nombre y Apellido, y Grupo Niche con Realidad-Es. En el área de música electrónica, el premio fue para CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred again.. con Beto’s Horns. Cerrando la lista, Laura Pausini ganó el Mejor Álbum Pop Tradicional con Yo Canto 2 y Criolo, Amaro Freitas y Dino d'Santiago se llevaron el Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña. El premio a Mejor Arreglo fue para Juanito Alimaña.

La verdad es que Rosalía sigue en otro nivel, pero que Milo J ya esté ganando categorías tan fuertes dice mucho de hacia dónde va la música ahora. ¿Creen que Karol G se quedó corta con solo un premio?