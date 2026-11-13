María Antonieta de las Nieves bendice el disfraz de 'Piojo' Alvarado

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María Antonieta de las Nieves no dejó pasar el momento en que Roberto 'Piojo' Alvarado, jugador de las Chivas, se disfrazara de la Chilindrina para las celebraciones de Día de Muertos. Durante la alfombra roja de los Premios Líderes de México, la actriz contó que estuvo al tanto de la situación e incluso le escribió al futbolista para decirle que lo quiere mucho y agradecerle por el disfraz.

La actriz dejó claro que ella es la dueña del personaje y la única que tiene la autorización para opinar al respecto, aunque aseguró que se siente halagada y orgullosa cuando alguien decide rendirle un homenaje o disfrazarse de la Chilindrina. Por eso, confirmó que cualquier persona que quiera hacer lo mismo tiene su permiso y agradecimiento.

El desfile de disfraces del equipo rojiblanco tuvo varios protagonistas más. Hugo Camberos se vistió de porrista, Rubén González fue Beetlejuice, Luis Romo usó un uniforme de beisbolista y Brian Gutiérrez se caracterizó como Wonka.

Este buen ambiente en el vestuario coincide con el desempeño deportivo del equipo, ya que en el fin de semana del Día de Muertos las Chivas vencieron 4-2 a los Potros de Hierro del Atlante, posicionándose en la parte alta del Apertura 2026 de la Liga MX.