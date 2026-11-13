María José lanza canción sobre el drama de los chismes y la falta de madurez emocional

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María José lanzó su nuevo sencillo titulado Contesta mis llamadas. En esta canción, la artista explora el dolor y la frustración que surge cuando la intervención de terceras personas termina con una relación, ya sea en el ámbito sentimental, familiar o laboral.

La cantante explicó que el tema se centra en situaciones donde los chismes y el qué dirán rompen los vínculos. Según María José, el ruido de la gente y la falta de aclaraciones directas son los detonantes de estas rupturas.

La frustración de no tener voz

Para la artista, lo más desesperante de estas situaciones es no tener la oportunidad de defenderse. María José señaló que no hay nada más frustrante que terminar una relación o recibir un vete sin tener el poder de réplica, por lo que considera que lo más justo es que la persona diga las cosas de frente si ya no quiere continuar con el vínculo.

La cantante compartió que ella misma vivió una experiencia similar relacionada con un chisme que escucharon por otro lado. Contó que, debido a ese rumor, alguien decidió bloquearla y no le permitió responder absolutamente nada. En ese caso particular, la relación que se terminó fue una laboral, y la artista decidió aceptar la situación ante la creencia de la otra persona.

Madurez y salud mental

Como sugiere el título de la canción, María José sostiene que lo más sano es pedir que contesten las llamadas y hablar las cosas de frente. Considera que actuar así es la forma más adulta y humana de enfrentar los problemas, mientras que quienes evitan el diálogo muestran una falta de madurez emocional.

Además, la cantante mencionó que cuando no existe la posibilidad de dialogar, la mejor manera de superar la situación es trabajar en uno mismo. Para ello, recomendó la terapia como una herramienta fundamental, comparando la salud mental con la salud física; así como se acude al dentista, al oculista o al gastroenterólogo, ella considera que también es necesario ir a terapia para trabajar el corazón, el cerebro y el alma.

Detalles de Alma de Mujer

Contesta mis llamadas, tema escrito por Ana Bárbara, es el tercer sencillo de su próximo álbum titulado Alma de Mujer, el cual se lanzará el 4 de marzo de 2027. Anteriormente, la cantante compartió los temas Respirar y La Mala del Cuento.

El primer sencillo aborda la experiencia de tocar fondo y la necesidad de subir, mientras que el segundo, escrito por Paty Cantú, trata sobre la aceptación de los errores y la responsabilidad que esto conlleva. María José describió que todo el disco refleja a la mujer que es hoy, con sus matices, alegrías, frustraciones y problemas personales y profesionales.

El disco contará con 11 canciones confirmadas y la posibilidad de una más. El disco contará con canciones de Ana Bárbara y Paty Cantú, además de Pablo Preciado, Leonel García, Pablo Pinilla y Bruno Danzza. Sobre el sonido del proyecto, la artista explicó que recuperó toques de rock pop que utilizó hace 18 o 20 años y mantiene una onda ochentera que le gusta mucho. Sin embargo, definió que el trabajo es más interpretativo y menos preciosista, ya que en sus últimos discos ha buscado que la música se escuche con fuerza en lugar de simplemente sonar bonita.