Mariano Riva Palacio y Alan Biancci se casaron en Acapulco con todo el romance

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El periodista y exconductor de Hechos, Mariano Riva Palacio, se casó con el periodista político Alan Biancci el viernes 6 de noviembre. La boda se llevó a cabo en The Grand Mayan, un complejo hotelero de Vidanta Acapulco en la zona de Playa Diamante, donde el escenario fue el mismísimo océano Pacífico.

Para los que aman el drama romántico, la decoración no decepcionó: el pasillo al altar estaba lleno de pétalos de rosas rojas, color que también eligieron las damas de honor. La celebración se puso intensa con bengalas de humo y un show de fuegos artificiales que iluminaron los momentos más importantes de la ceremonia al aire libre.

La pareja, que lleva tres años de relación, compartió los detalles en Instagram con videos y fotos de la fiesta. Todo este despliegue es la culminación de un compromiso que ocurrió en octubre de 2025, cuando Mariano le pidió matrimonio a Alan frente a la Torre Eiffel en París.

En redes sociales, Alan Biancci se puso sentimental y escribió que son el mejor equipo y que su conexión se notó en la boda, asegurando que son muy afortunados. Por su parte, Mariano también expresó la emoción que sintió por el enlace y agradeció a todas las personas que los acompañaron en este día que, según sus palabras, jamás olvidarán.

Sobre los novios, Mariano Riva Palacio es un periodista con 26 años de trayectoria, colaborador de Hechos, el noticiero conducido por Javier Alatorre, y titular de Hechos sábado, quien actualmente participa en el área de televisión de Reporte Índigo y escribe para Forbes México. Alan Biancci es director editorial y periodista especializado en política mexicana, habiendo sido también candidato a diputado federal por el Distrito XI.

Sinceramente, pasar de la Torre Eiffel a las playas de Acapulco es el upgrade que cualquiera querría para su boda. ¡Que vivan los novios!