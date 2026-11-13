Majo Aguilar llega hoy al Auditorio Nacional

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Majo Aguilar tiene una cita hoy, 13 de noviembre, en el Auditorio Nacional para presentarse por primera vez en este escenario. El show, titulado Majo Aguilar con Mariachi y Banda, contará con invitados especiales y un repertorio de sus éxitos que promete mover todas las fibras, desde el amor hasta la nostalgia.

Con este concierto, la cantante cierra su gira Se armó el baile, con la que recorrió los escenarios más importantes de México. Qué nivel cerrar así, ¿no? Después de un año donde estuvo en los Premios Heat y hasta develó su placa en el Paseo de las Estrellas de Plaza México en California, tocar en el Coloso es el cierre perfecto.

¿Quién ya tiene sus boletos listos para cantar a todo pulmón?