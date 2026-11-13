José Eduardo Derbez niega complicidad en polémica de crucero con Vadhir

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El drama familiar de los hijos de Eugenio Derbez volvió a encenderse. Unas imágenes y videos de un viaje en crucero que Vadhir y José Eduardo Derbez hicieron juntos regresaron a la conversación pública, poniendo a ambos bajo la lupa y el cuestionamiento de las redes sociales.

El ruido empezó cuando circularon estos materiales de la escapada, justo después de que José Eduardo, el hijo de Victoria Ruffo, rechazara tajantemente las versiones que lo señalaban como presunto cómplice de un episodio atribuido a su hermano.

El viaje y las sospechas

El material que se ha estado moviendo en internet corresponde a un viaje realizado alrededor del 15 de septiembre de 2026. En las imágenes compartidas por los mismos hermanos Derbez, se puede ver a Vadhir acompañado por una joven, aunque hasta el momento no se ha confirmado quién es ella ni si tiene alguna relación con alguna denuncia formal.

Las fotos y videos muestran el lado recreativo del viaje: reuniones con amigos, actividades en el barco, mujeres y bebidas alcohólicas. Si bien las imágenes confirman que el viaje efectivamente sucedió, lo que no se ha podido comprobar es la conexión que algunos usuarios intentan establecer entre estas fotos y un supuesto caso legal.

La postura de José Eduardo

José Eduardo Derbez se encontró en el ojo del huracán en las últimas horas debido a publicaciones que lo señalaban como testigo o cómplice de un hecho ocurrido durante esa travesía. Específicamente, existen versiones que sostienen que estuvo presente en un episodio relacionado con una menor de edad.

Ante esto, el actor no se quedó callado y pidió saber cuál era el origen y el sustento de tales acusaciones. Para dejar las cosas claras, cuestionó si existía algún documento oficial que lo vinculara con una investigación o algún procedimiento legal por los hechos que circulaban en redes sociales. Al aclararle que no había una acusación formal en su contra, su respuesta fue directa: ¿Qué me acusan?

Cuando se confirmó que no existía un documento judicial, José Eduardo cerró el tema con un simple: No, legalmente no. Ah, bueno. Con esto, dejó una línea clara: los señalamientos sobre el crucero no tienen, hasta ahora, un respaldo judicial que los sostenga, aunque su nombre haya quedado ligado a la historia.

La situación legal de Vadhir

Aunque José Eduardo se deslinde, la situación de Vadhir Derbez es distinta. Existe una investigación abierta por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la alcaldía Coyoacán. Esta carpeta se originó a raíz de una denuncia presentada el 2 de abril de 2026.

Los hechos que se investigan en Coyoacán están relacionados con situaciones que presuntamente ocurrieron durante la grabación de un video musical. Cabe destacar que, aunque la investigación sigue su curso, un amparo logró frenar la orden de aprehensión en su contra.

Al final, las fotos del crucero solo sirven para comprobar que los hermanos viajaron juntos, pero no establecen una relación directa con la denuncia de la Fiscalía. Mientras José Eduardo ya negó cualquier complicidad, Vadhir sigue enfrentando el proceso legal y las dudas sobre lo que pasó fuera de las cámaras aún no tienen una respuesta oficial.