Karla Souza será la estrella del nuevo spin-off de Grey’s Anatomy

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Karla Souza es la protagonista de la nueva serie derivada de Grey’s Anatomy. El proyecto, creado por Shonda Rhimes y Meg Marinis, llevará la acción fuera de los grandes hospitales para situarse en una comunidad rural del oeste de Texas.

En esta historia, Souza interpretará a Carolina ‘Lina’ Hall, una doctora de unos 40 años descrita como cínica y atormentada. Su personaje estará al mando de un centro médico en una pequeña localidad de West Texas, donde el equipo de salud atenderá a pacientes que viven en zonas remotas y tienen pocas opciones de atención médica.

A diferencia de la serie original, que se centra en el Grey Sloan Memorial Hospital de Seattle, este drama explorará los retos de ejercer la medicina con recursos limitados y grandes distancias. Según la descripción de ABC, se tratará de una historia intensa sobre un centro médico que es la última oportunidad de ayuda antes de llegar a una zona prácticamente deshabitada.

Para la actriz, este proyecto significa volver a trabajar con Shondaland, la productora detrás de series exitosas en Estados Unidos. Souza es recordada por su papel de Laurel Castillo en How to Get Away With Murder. Sobre este nuevo reto, la mexicana contó que se siente emocionada y que le parece surrealista liderar un show de Shonda Rhimes, destacando que estas producciones han dado voz y visibilidad a las mujeres.

El estreno del spin-off está previsto para la temporada televisiva 2027-2028 de ABC, ya que el lanzamiento se aplazó después de que inicialmente se contemplara para el ciclo 2026-2027. Las grabaciones comenzarán durante 2027 en Albuquerque, Nuevo México, marcando un cambio para la franquicia que anteriormente se producía en California.

Todavía no hay un título oficial para la serie ni una fecha específica de estreno. Tampoco se ha confirmado cuándo llegará a las plataformas de streaming en México.

¡Por fin una protagonista mexicana en un drama médico de este nivel! Solo esperemos que la espera hasta 2027 no se nos haga eterna.