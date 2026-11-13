Alex Fernández anda súper enamorado en su aniversario

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Alex Fernández está en modo celebración total. Después de festejar sus 33 años con mensajes de sus papás, el cantante ahora festeja su aniversario de bodas.

El 11 de noviembre, Alex y su esposa Alexia Hernández cumplieron cuatro años de haber tenido su enlace religioso. Para festejarlo, el primogénito de El Potrillo usó su Instagram para dedicarle unas palabras románticas a la madre de sus hijas.

Según publicó en sus redes, el cantante se siente feliz y agradecido por un año más junto al amor de su vida, asegurando que su amor por Alexia solo sigue creciendo con el tiempo.

La verdad es que Alex no pierde el toque con el romance. ¿Quién más anda así de intenso con sus dedicatorias?