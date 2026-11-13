Vengadores: Endgame Encore llega hoy a Disney+ para conectar con Doomsday

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Marvel Studios confirmó que Vengadores: Endgame Encore se estrena este 13 de noviembre en Disney+. La producción llega al streaming después de arrasar en cines, donde logró convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos.

Esta versión incluye un metraje extra de entre dos y cuatro minutos que establece la conexión con Vengadores: Doomsday. Estos añadidos funcionan como una carretera narrativa hacia el conflicto multiversal que amenaza la vida de varios mundos, incluyendo el de los Vengadores y el de los X-Men.

Doomsday llegó a los planes de Marvel prácticamente por accidente, debido a la salida de Jonathan Majors del UCM, pero los Russo han cimentado un proyecto de relevancia absoluta para el futuro de la Casa de las Ideas. Los Russo inician así el reinicio parcial que llevará al universo de Kevin Feige a cerrar la Saga del Multiverso trayendo de vuelta a varias de las mayores estrellas del género, con Robert Downey Jr. como Doctor Doom y Chris Evans como Steve Rogers.

Tras el éxito de Spider-Man: Brand New Day y de Endgame Encore, Marvel se prepara para el lanzamiento de Doomsday. Según expertos, esta producción podría ser la que más rápido ascienda a los 2000 millones de dólares en taquilla, superando posiblemente a Dune: Parte 3.

Habrá que ver si Doomsday logra ese récord y si puede superar a Dune: Parte 3.