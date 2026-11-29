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Saca los pañuelos porque el drama regresa. Carmen Armendáriz ya inició las grabaciones de la nueva versión de El Manantial, la telenovela que hace 25 años protagonizaron Adela Noriega y Mauricio Islas. Esta vez, la productora apuesta por caras nuevas para refrescar la historia.

Mar Sordo y Diego Klein tienen la misión de conquistar al público como Renata y Sebastián. La pareja central de esta adaptación llegará a la pantalla de Las Estrellas durante el segundo semestre de 2027. El claquetazo se dio en el pueblo mágico de Malinalco, entre botas vaqueras y frío.

El elenco también trae regresos y sorpresas. Elizabeth Álvarez vuelve a la televisión con una participación especial como Antonia. Por otro lado, Alejandra Barros regresa a esta historia después de haber estado en la versión de 2014, La sombra del pasado, aunque ahora interpretará a un personaje distinto llamado Matilde. El reparto se completa con Juan Soler como Isauro, Marcus Ornellas como Demetrio y Verónica Merchant como Inés.

En cuanto a la trama, se mantiene la esencia del conflicto entre dos familias enfrentadas por la ambición y secretos del pasado. Todo el problema escala con Isauro, el papá de Sebastián, quien está dispuesto a cometer los actos más atroces, incluso contra su hijo, para apoderarse de El Manantial.

Carmen Armendáriz confesó que reunir a todo el equipo de dirección, producción y postproducción fue un viaje complicado, pero finalmente ya están todos juntos para arrancar esta aventura.

Seamos honestos, que el villano sea el papá siempre es la receta perfecta para que suframos con los protagonistas. ¿Creen que Mar Sordo y Diego Klein logren llenar los zapatos de Adela y Mauricio?