Entretenimiento

Arturo Vázquez, recordado por su participación en “Cachún cachún ra ra!”, habló con franqueza sobre su situación económica actual. El artista confesó que, debido a la falta de oportunidades laborales en el teatro y la televisión, ha tenido que depender del apoyo y la caridad de sus conocidos para salir adelante.

Con 62 años, el actor admitió que sus ingresos son escasos. Esta crisis lo ha llevado a recurrir a préstamos y a buscar la ayuda de sus familiares para salir adelante.

La lucha por conseguir trabajo

El hijo de la actriz Isela Vega y el cantante Alberto Vázquez explicó que se enfrenta a serias dificultades para encontrar empleo. Lo más impactante es que esta falta de oportunidades no se limita solo al medio artístico; Arturo señaló que, a pesar de su edad, no ha logrado conseguir trabajo ni siquiera como jardinero o mensajero, y dijo que no tiene un papel de nada.

Aunque mantiene el ánimo y la esperanza de que lleguen nuevos proyectos, el actor detalló que actualmente solo obtiene dinero de trabajos esporádicos. Esto incluye algunas escenas en series y otros proyectos ocasionales. Sin embargo, dejó claro que estos ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades.

Sus fuentes de ingresos y el apoyo familiar

Para sobrevivir, Arturo Vázquez depende de diversas fuentes. Mencionó que recibe algunos ingresos mediante regalías y repeticiones a través de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Además, realiza presentaciones en eventos privados, donde también puede desempeñarse como cantante.

Sobre el apoyo emocional y económico, recordó que siempre contó con el respaldo de su madre, Isela Vega, pero lamentó que, ahora que ella ya no está, ese apoyo se terminó. Dijo que es bueno tener a alguien que te apoye.

En cuanto a su situación laboral reciente, mencionó que logró participar en un capítulo de “La Rosa de Guadalupe”. No obstante, reconoció que el proceso de casting es incierto y que estas oportunidades no siempre se traducen en un empleo inmediato o estable.

El proyecto familiar con su padre

Ante su situación financiera, surgió la duda sobre si Arturo le pediría ayuda económica o laboral a su padre, el cantante Alberto Vázquez. Al respecto, el actor fue muy tajante: aseguró que no le ha pedido dinero porque considera que ya es demasiado adulto para hacer algo así.

Recordó que alrededor de 2005 trabajó junto a su padre y expresó que le daría un orgullo y un honor retomar un proyecto musical familiar bajo el nombre de “Los Vázquez”. Sin embargo, aclaró que esto depende totalmente de la voluntad de su padre, quien actualmente prefiere disfrutar de su vida familiar y no tiene planes de realizar muchas presentaciones.

Finalmente, Arturo Vázquez aseguró que lleva un control de sus deudas y agradeció a las personas que le han brindado su ayuda, manteniendo la fe en que llegarán tiempos mejores.