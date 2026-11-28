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Jennifer Barreto ya es la nueva soberana de la belleza mundial. La puertorriqueña fue coronada el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, durante la edición número 75 del certamen. Tras recibir la corona, Barreto compartió que no es perfecta, pero que su meta es ser memorable y ganarse el respeto y el cariño de todos.

Barreto es una modelo y reina de belleza que ya había ganado el Miss Universo Puerto Rico antes de alcanzar el título global. Esta victoria es un hito para la isla, pues se convierte en la sexta representante de Puerto Rico en obtener el título. Además, Jennifer marca un precedente en la historia del concurso al ser la primera mujer casada y madre en ganar Miss Universo; es esposa de Yan Carlos Barreto Calderón y tiene una hija de siete años llamada Penélope.

Un camino inesperado hacia la corona

Lo más sorprendente de su camino al título es que Jennifer no tenía experiencia previa en el modelaje. Su preparación comenzó apenas en el verano de 2025 para el certamen de Miss Universo Puerto Rico. Sin embargo, su perfil profesional es sumamente sólido: nació como Jennifer Abreu Mora y cuenta con una formación académica impresionante. Estudió un bachillerato en Psicología en Kentucky y posteriormente obtuvo una maestría en esa especialidad y otra en Trabajo Social.

Además de sus títulos académicos, Barreto tiene formación especializada en intervención en situaciones traumáticas, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio. Esta trayectoria se reflejó en su vida laboral, ya que en 2021 empezó a trabajar para el Departamento del Ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas. Ahí se encargó de atender a familias militares, responder a situaciones de crisis y trabajar en la prevención del abuso infantil y la violencia.

Servicio y filantropía como motor

Para Jennifer, llegar a Miss Universo no se trató simplemente de ganar un título de belleza. En una rueda de prensa posterior a la ceremonia, explicó que su propósito es el servicio, la filantropía y el impacto positivo en las vidas de las personas. Se siente comprometida no solo con las mujeres de Puerto Rico, sino con la mujer universal, y aseguró que está lista para comenzar a trabajar en las causas sociales que requiere su plataforma internacional.

Más allá de la competencia

Sobre la convivencia con las demás concursantes, Barreto destacó que lo más significativo son las hermandades que se crean durante el proceso, conexiones que considera que son para toda la vida. Aunque reconoció que la rivalidad entre países puede hacer que el certamen se vea desde fuera como las olimpiadas de la belleza, ella invita a verlo como una celebración de todas las mujeres. Afirmó que todas las participantes evolucionan y crecen juntas, compartiendo risas y llantos, y que la plataforma impulsa a cada mujer hacia su mejor versión.

El debut en Nueva York

El primer compromiso público de Jennifer Barreto como Miss Universo 2026 es su aparición en el tradicional Macy’s Thanksgiving Day Parade en Nueva York, evento que celebra su centenario. Originalmente, su participación estaba programada para el 26 de noviembre en una transmisión de Telemundo. No obstante, debido al pronóstico de tormentas, fuertes vientos y lluvias intensas, la organización pospuso el desfile para hoy, 28 de noviembre. Esta será la primera oportunidad de la reina para presentarse ante el público internacional en su nueva condición.